ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энтони ДжошуаШестая защита Бивола, возвращение Уайлдера и Джошуа. Анонс карда в Саудовской Аравии
  • 11:13
    • Тюкавин признан лучшим игроком РПЛ в ноябре-декабре
  • 10:31
    • «Ростов» готов заплатить 2 млн долларов за 23-летнего уругвайца
  • 10:18
    • Марченко признан первой звездой дня в НХЛ, Капризов — второй
    Все новости спорта

    Мудрик: «Челси» идет верным путем, мы должны верить в нашего тренера

    Футбол Челси Ньюкасл Кубок Лиги Футбол Англии
    Атакующий полузащитник «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (1:1, 4:2 по пенальти) в четвертьфинале Кубка английской лиги.

    Михаил Мудрик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Мудрик

    Мудрик сначала сравнял счет в компенсированное время, а потом реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти.

    «Это очень значимая победа. Когда вы верите в себя до конца, все получается и все возможно.

    Когда матч складывается тяжело, нужно продолжать давить и верить до последней секунды, потому что это футбол, где все может случиться.

    Маурисио Почеттино сказал перед матчем, что мы постараемся выиграть этот трофей. После игры наши планы не изменились. Мы ждем с нетерпением и постараемся победить.

  • Самый ужасный клуб года: «Челси» доказал, что класс нельзя купить даже за большие деньги
  • Маурисио Почеттино, возможно, уже пожалел, что ввязался в эту авантюру
  • 13/12/2023

    • По моему скромному мнению, мы идем верным путем. Мы должны верить в процесс, в нашего тренера и друг другу. У нас действительно сильная команда.

    Чтобы выиграть что-то значимое, иногда нужно время», — сказал украинский футболист, слова которого приводит BBC.

    «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ после 17 туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мюнхенский клуб одержит уверенную победу в гостях
  • «Вольфсбург» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Барселона» сорвет злость на «Альмерии»?
  • «Барселона» — «Альмерия». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Несгибаемым» придется прогнуться
  • «Байер» — «Бохум». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.03
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Барселона — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Байер — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч ПСЖ — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кадис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Алавес — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры