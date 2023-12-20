Мудрик: «Челси» идет верным путем, мы должны верить в нашего тренера

Атакующий полузащитник «Челси»прокомментировал победу над(1:1, 4:2 по пенальти) в четвертьфинале Кубка английской лиги.

Мудрик сначала сравнял счет в компенсированное время, а потом реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти.

«Это очень значимая победа. Когда вы верите в себя до конца, все получается и все возможно.

Когда матч складывается тяжело, нужно продолжать давить и верить до последней секунды, потому что это футбол, где все может случиться.

Маурисио Почеттино сказал перед матчем, что мы постараемся выиграть этот трофей. После игры наши планы не изменились. Мы ждем с нетерпением и постараемся победить.

По моему скромному мнению, мы идем верным путем. Мы должны верить в процесс, в нашего тренера и друг другу. У нас действительно сильная команда.

Чтобы выиграть что-то значимое, иногда нужно время», — сказал украинский футболист, слова которого приводит BBC.

«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ после 17 туров.