Серия пенальтиЧелси — НьюкаслОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Ньюкасл»«Челси» — «Ньюкасл». Онлайн
  • 23:04
    • «Манчестер Сити» разгромил «Ураву»
  • 22:25
    • СКА разбил «Сочи»
  • 22:16
    • Московское «Динамо» одолело ЦСКА
  • 21:38
    • «Спартак» разобрался с «Торпедо»
  • 20:40
    • Слуцкий может трудоустроиться в Китае
    Все новости спорта

    «Фулхэм» победил «Эвертон» в серии пенальти и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

    «Эвертон» — «Фулхэм»: счет матча 1:2 пен (0:1) , обзор голов

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Эвертон Фулхэм
    В матче четвертьфинала Кубка английской лиги «Эвертон» и «Фулхэм» выявили победителя лишь в серии пенальти. Со счетом 7:6 победили «дачники».

    Бету
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бету

    В конце первого тайма центральный защитник «ирисок» Майкл Кин забил гол в свои ворота.

    Хозяева смогли отыграться лишь на 82-й минуте, когда португальский нападающий Бету забил головой, оказавшись самым расторопным в чужой штрафной. Он появился на замену в середине второго тайма.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Эвертон — Фулхэм 1:1
    Голы: 0:1 Майкл Кин (автогол) (41'), 1:1 Бету (82'), 1:1 Бету (пенальти) (82'), 1:1 Андреас Перейра (пенальти) (82'), 2:2 Дуайт Макнил (пенальти) (82'), 2:2 Томас Кейрни (пенальти) (82'), 3:3 Майкл Кин (пенальти) (82'), 3:3 Жоау Палинья (пенальти) (82'), 4:3 Арно Данжума (пенальти) (82') Предупреждения: Майкл Кин (39'), Нэйтан Паттерсон (50'), Кенни Тете (64')

    Теперь в полуфинале «Фулхэм» сыграет с победителем пары «Ливерпуль» — «Вест Хэм».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мюнхенский клуб одержит уверенную победу в гостях
  • «Вольфсбург» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» выйти в полуфинал Кубка лиги?
  • «Ливерпуль» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • «Несгибаемым» придется прогнуться
  • «Байер» — «Бохум». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.03
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Байер — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Барселона — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Тулуза — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч ПСЖ — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Виннипег — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры