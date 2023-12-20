«Эвертон» — «Фулхэм»: счет матча 1:2 пен (0:1) , обзор голов

В матче четвертьфинала Кубка английской лигивыявили победителя лишь в серии пенальти. Со счетом 7:6 победили «дачники».

В конце первого тайма центральный защитник «ирисок» Майкл Кин забил гол в свои ворота.

Хозяева смогли отыграться лишь на 82-й минуте, когда португальский нападающий Бету забил головой, оказавшись самым расторопным в чужой штрафной. Он появился на замену в середине второго тайма.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Эвертон — Фулхэм 1:1 Голы: 0:1 Майкл Кин (автогол) (41'), 1:1 Бету (82'), 1:1 Бету (пенальти) (82'), 1:1 Андреас Перейра (пенальти) (82'), 2:2 Дуайт Макнил (пенальти) (82'), 2:2 Томас Кейрни (пенальти) (82'), 3:3 Майкл Кин (пенальти) (82'), 3:3 Жоау Палинья (пенальти) (82'), 4:3 Арно Данжума (пенальти) (82') Предупреждения: Майкл Кин (39'), Нэйтан Паттерсон (50'), Кенни Тете (64')

Теперь в полуфинале «Фулхэм» сыграет с победителем пары «Ливерпуль» — «Вест Хэм».