«Байер» — «Бохум»: счет матча 4:0 (3:0), обзор голов

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенскийуверенно победилсо счетом 4:0 и стал победителем первой части чемпионата.

Уже в первом тайме хет-трик оформил чешский нападающий Патрик Шик, который очень долго болел и лишь первый раз появился в стартовом составе в этом сезоне.

27-летний форвард забивал на 30-й, 32-й и 45-й минутах.

На 69-й минуте четвертый мяч в этой встрече забил Виктор Бонифасе, оставшийся в запасе и вышедший вместо Шика.

Футбол. Германия. Бундеслига Байер — Бохум 4:0 Голы: 1:0 Патрик Шик (пенальти) (30'), 2:0 Патрик Шик (32'), 3:0 Патрик Шик (45 + 1'), 4:0 Виктор Бонифас (69') Байер: Лукаш Градецки, Йосип Штанишич, Жонатан Та (Эдмон Тапсоба, 67'), Пьеро Инкапье (Густаво Пуэрта, 73'), Жереми Фримпонг, Алехандро Гримальдо, Гранит Джака, Роберт Андрих, Йонас Хофман (Адам Гложек, 73'), Флориан Вирц (Надим Амири, 87'), Патрик Шик (Виктор Бонифас, 67') Бохум: Мануэль Риман, Кристофер Антви-Адджей (Мориц Брошински, 63'), Бернардо, Кевен Шлоттербек, Кристиан Гамбоа, Такума Асано (Данило Соарес, 46'), Матуш Беро, Патрик Остерхаге, Энтони Лосийя (Tim Oermann, 87'), Гонсало Пасьенса (Филипп Фёрстер, 63'), Эрхан Машович (Noah Loosli, 70') Предупреждения: Эрхан Машович (39'), Кевен Шлоттербек (51')

«Байер» сейчас идет первым с 42 очками.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Бохум» в нижней части таблицы с 16 очками.