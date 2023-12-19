«Райо Вальекано» — «Валенсия»: счет матча 0:1, обзор гола

«Валенсия» Фото: globallookpress.com
Автором единственного гола стал Серхи Канос с передачи Диего Лопеса.
Футбол. Испания. Примера
Райо Вальекано — Валенсия 0:1
Гол: 0:1 Серхи Канос (61') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Абдул Мумин, Флорьян Лежён, Пеп Чаварриа, Андрей Рациу (Радамель Фалькао, 80'), Унаи Лопес (Кике Перес, 69'), Пате Сисс, Иси Паласон (Альваро Гарсия, 81'), Хорхе де Фрутос (Бебе, 69'), Рауль Де Томас, Серхио Камельо (Ранди Нтекья, 62') Валенсия: Диего Лопес (Фран Перес, 71'), Георгий Мамардашвили, Уго Гильямон, Хесус Васкес Алькальде (Димитри Фулкье, 71'), Кристьян Москера, Муктар Дьякаби, Тьерри Корреа, Селим Амалла (Габриэл Паулиста, 90'), Серхи Канос (Уго Гонсалес, 82'), Пепелу, Уго Дуро (Роман Яремчук, 82') Предупреждения: Уго Гильямон (34'), Хесус Васкес Алькальде (50'), Кике Перес (70'), Селим Амалла (75'), Фран Перес (81'), Ранди Нтекья (90 + 5'), Муктар Дьякаби (90 + 5') Удаление: Тьерри Корреа (90 + 1')
Календарь и таблица испанской Примеры
«Райо Вальекано» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 20 очков. «Валенсия» расположилась на 10-й строчке с 23 баллами.