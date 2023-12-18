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    Маркиньос: «Реал Сосьедад» — соперник, который переживает очень хороший период

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    Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

    Маркиньос
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    Маркиньос

    Напомним, соперником французского клуба стал испанский «Реал Сосьедад».

    «Прежде всего, "Реал Сосьедад" — соперник, который переживает очень хороший период. У них был такой сложный групповой этап с хорошими соперниками. И они финишировали первыми. Я думаю, это показывает их ценность, показывает, как мы должны готовиться, чтобы быть в форме к этому матчу. И я думаю, что до этой игры многое произойдёт. Наша команда растёт, усердно работает и развивается. И мы будем готовы к встрече с командой "Реал Сосьедад", когда это произойдёт.

    Это соперник, с которым мы ещё не сталкивались в этой европейской кампании, и для меня это первый раз. Из всей информации, которую мы получили, я слышал, что это прекрасный стадион с хорошей атмосферой. Думаю, болельщики получат удовольствие от поездки. Самое главное — хорошо выступить и добиться хорошего результата. Нам предстоят два матча, два очень важных матча, которые будут для нас как финал. И будет очень важно подойти в хорошей форме к этому моменту», — приводит слова Маркиньоса La Source Parisienne.

    Первые матчи 1/8 финала состоятся 13-14 и 20-21 февраля, ответные — 5-6 и 12-13 марта.

    Финал Лиги Чемпионов пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 1 июня 2024 года.

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