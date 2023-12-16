Спортдиректор «Интера»: У нас есть качества, позволяющие ставить перед собой более высокие цели

Спортивный директоррассказал об амбициях клуба в нынешнем сезоне Серии А.

«В отличие от других, мы осознаём нашу силу, но хотим быть скромными. Если бы мы сказали, что боремся за попадание в четвёрку, то это было бы неправдой.

У нас есть качества, позволяющие ставить перед собой более высокие цели. "Ювентус", "Милан" и "Наполи" также начали сезон не с целью лишь попасть в четвёрку лучших», — приводит слова Аузилио Inter Xtra.

После 15-и туров «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 38-ю очками в активе. В следующем матче миланская команда сыграет с «Лацио» 17-го декабря.