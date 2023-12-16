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    Спортдиректор «Интера»: У нас есть качества, позволяющие ставить перед собой более высокие цели

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    Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио рассказал об амбициях клуба в нынешнем сезоне Серии А.

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    «В отличие от других, мы осознаём нашу силу, но хотим быть скромными. Если бы мы сказали, что боремся за попадание в четвёрку, то это было бы неправдой.

    У нас есть качества, позволяющие ставить перед собой более высокие цели. "Ювентус", "Милан" и "Наполи" также начали сезон не с целью лишь попасть в четвёрку лучших», — приводит слова Аузилио Inter Xtra.

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