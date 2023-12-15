«Вест Хэм» обыграл «Фрайбург», оба клуба вышли в плей-офф Лиги Европы

«Фрайбург» Фото: globallookpress.com
У «молотобойцев» отличились Мохаммед Кудус и Эдсон Альварес.
Футбол. Лига Европы. Группа A
Вест Хэм — Фрайбург 2:0
Голы: 1:0 Мохаммед Кудус (14'), 2:0 Эдсон Альварес (42') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Владимир Цоуфаль (Тило Керер, 88'), Константинос Мавропанос, Наиф Агер, Эмерсон, Эдсон Альварес (Пабло Форнальс, 54'), Томаш Соучек, Джеймс Уорд-Праус, Мохаммед Кудус (Максвелл Корне, 88'), Лукас Пакета (Дивин Мубама, 72'), Джаррод Боуэн (Дэнни Ингс, 72') Фрайбург: Ноа Атуболу, Жорди Макенго (Лукас Кюблер, 74'), Мануэль Гульде, Маттиас Гинтер, Кильянн Сильдийя, Роланд Шаллаи (Мерлин Рёль, 46'), Винченцо Грифо (Ноа Вайсхаупт, 69'), Николас Хефлер, Максимилиан Эггештайн (Лукас Хёлер, 56'), Рицу Доан, Михаэль Грегорич (Чуквубуйке Адаму, 56')
В параллельной игре «Олимпиакос» разгромил «Бачку-Тополу» со счетом 5:2.
Футбол. Лига Европы. Группа A
Олимпиакос — ТСЦ 5:2
Голы: 1:0 Айюб Эль-Кааби (21'), 2:0 Даниэл Поденсе (40'), 3:0 Даниэл Поденсе (42'), 4:0 Панайотис Рецос (47'), 4:1 Ифет Джаковац (48'), 4:2 Aleksandar Cirkovich (61'), 5:2 Юссеф Эль-Араби (68') Олимпиакос: Александрос Пасхалакис, Родинеи, Панайотис Рецос, Андреас Нтои, Франсиско Ортега, Сантьяго Эссе (Жоау Карвалью, 73'), Мади Камара (Омар Ричардс, 87'), Костас Фортунис (Сотириос Александропулос, 73'), Георгиос Масурас (Пеп Бьель, 64'), Даниэл Поденсе, Айюб Эль-Кааби (Юссеф Эль-Араби, 64') ТСЦ: Велько Илич, Неманья Петрович, Йосип Чалушич (Йован Влалуки, 87'), Вукашин Крстич, Милош Цветкович, Никола Кувелич, Милан Радин, Ифет Джаковац, Неманья Стоич, Урош Милованович, Aleksandar Cirkovich (Петар Станич, 72') Предупреждения: Никола Кувелич (30'), Никола Кувелич (60'), Бенце Шош (76'), Вукашин Крстич (81')
«Вест Хэм» (15) и «Фрайбург» (12) продолжат борьбу в плей-офф Лиги Европы.
Календарь и таблица Лиги Европы
На 3-й строчке расположился «Олимпиакос» (7), который отправится в Лигу конференций. «Бачка-Топола» (1) находится на 4-м месте.