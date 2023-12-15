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    Сычев: Оцениваю игру Дзюбы в этой части сезона на отлично

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    Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев высказался об игре форварда московской команды Артема Дзюбы.

    Дмитрий Сычев
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    Дмитрий Сычев

    «Оцениваю игру Артема Дзюбы в этой части сезона на отлично. Лидер команды, видно, что очень полезен, помогает команде. В подыгрыше, не просто забитыми мячами, но очень большой вклад вносит как в раздевалке, так и на поле. Видно, что авторитет, очень значимую роль играет в тактических построениях и ментально. Не все упирается в голы, как говорил Вадим Валентинович Евсеев», — приводит слова Сычева ТАСС.

    В нынешнем сезоне Дзюба сыграл 20 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

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