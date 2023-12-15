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    «Крылья Советов» — самая молодая команда первой части сезона РПЛ

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    Статистический портал Opta Sports составил список среднего возраста команд всех 16-ти клубов российской Премьер-лиги. В итоге на первом месте оказались самарские «Крылья Советов», а за ним «Локомотив» и «Краснодар».

    Виталий Осинькин — тренер «Крылья Советов»
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    Виталий Осинькин — тренер «Крылья Советов»

    Средний возраст стартовых составов команд в этом сезоне Российской Премьер-Лиги:
    • 1. «Крылья Советов» — 24 года и 272 дня;
    • 2. «Локомотив» — 24 года и 317 дней;
    • 3. «Краснодар» — 25 лет и 251 день;
    • 4. «Оренбург» — 25 лет и 338 дней;
    • 5. «Спартак» — 26 лет и 198 дней;
    • 6. «Ростов» — 26 лет и 321 день;
    • 7. «Балтика» — 26 лет и 46 дней;
    • 8. ЦСКА — 27 лет и 114 дней;
    • 9. «Пари Нижний Новгород» — 27 лет и 210 дней;
    • 10. «Зенит» — 27 лет и 305 дней;
    • 11. «Динамо» — 27 лет и 346 дней;
    • 12. «Рубин» — 27 лет и 57 дней;
    • 13. «Сочи» — 27 лет и 68 дней;
    • 14. «Ахмат» — 28 лет и 174 дня;
    • 15. «Урал» — 29 лет и 3 дня;
    • 16. «Факел» — 30 лет и 91 день.

    После первой части сезона «Крылья Советов» идут на шестом месте с 29 очками. «Локомотив» (31) — четвертый, «Краснодар» (38) — первый.

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