ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — главный фаворит турнираЛига чемпионов. Провал «МЮ», удивившая «Боруссия» и рейтинг участников плей-офф
  • 01:07
    • «Аталанта» разгромила «Ракув» в матче Лиги Европы, у Миранчука — ассист
    Все новости спорта

    Дюгарри об игре Мбаппе: Он не участвует ни в каких оборонительных задачах

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Франции ПСЖ Футбол Германии Боруссия Д
    Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри выступил с критикой в адрес форварда ПСЖ Килиана Мбаппе после ничейного результата с «Боруссией» Д (1:1).

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    «Я виню его за то, как он относится к делу. Он знал, что от него в этой команде ждут лидерства. Его мастерство не вызывает сомнений, но он не подавал пример, когда речь шла о прессинге и контрпрессинге.

    Он не участвует ни в каких оборонительных задачах. Он не прилагает никаких усилий, когда защитник проходит в 3-4 метрах от него. Если ты хочешь быть лидером ПСЖ, нельзя рассчитывать только на то, что ты всегда будешь блистательно решать исход матчей. В таких играх важно подавать пример.

    Я увидел пассивного Мбаппе. Он только в конце выразил недовольство игрой товарищей. Нужно было сделать это раньше.

    Я не видел, чтобы он прессинговал Зюле или Хуммельса. Я был очень сильно разочарован его поведением. Я думал, что он, может, будет даже переусердствовать, но нет, он терпел весь матч.

  • Лига чемпионов. Провал «МЮ», удивившая «Боруссия» и рейтинг участников плей-офф
  • Подводим итоги группового этапа Лиги чемпионов сезона 2023/24
  • Сегодня

    • Я помню Зидана. Когда ты видел, как он выкладывается, сам начинал действовать. Зизу был командным футболистом, а этот — индивидуалист», — сказал Дюгарри RMC Sport.

    По итогам группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ занял 2-е место и вышел в 1/8 финала турнира.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли «Ноттингема» шансы против «Тоттенхэма»?
  • «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Айлендерс» лишат очков лидера Востока?
  • «Айлендерс» — «Бостон». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • «Монако» придется тяжело против аутсайдера
  • «Монако» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.31
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Дженоа — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аль-Ахли Каир — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ипсвич — Норвич
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Россия 25 — Белоруссия
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Сборная Пути РПЛ — Сборная Пути регионов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры