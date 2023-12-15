Дюгарри об игре Мбаппе: Он не участвует ни в каких оборонительных задачах

Бывший футболист сборной Франциивыступил с критикой в адрес форвардапосле ничейного результата (1:1).

«Я виню его за то, как он относится к делу. Он знал, что от него в этой команде ждут лидерства. Его мастерство не вызывает сомнений, но он не подавал пример, когда речь шла о прессинге и контрпрессинге.

Он не участвует ни в каких оборонительных задачах. Он не прилагает никаких усилий, когда защитник проходит в 3-4 метрах от него. Если ты хочешь быть лидером ПСЖ, нельзя рассчитывать только на то, что ты всегда будешь блистательно решать исход матчей. В таких играх важно подавать пример.

Я увидел пассивного Мбаппе. Он только в конце выразил недовольство игрой товарищей. Нужно было сделать это раньше.

Я не видел, чтобы он прессинговал Зюле или Хуммельса. Я был очень сильно разочарован его поведением. Я думал, что он, может, будет даже переусердствовать, но нет, он терпел весь матч.

Я помню Зидана. Когда ты видел, как он выкладывается, сам начинал действовать. Зизу был командным футболистом, а этот — индивидуалист», — сказал Дюгарри RMC Sport.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ занял 2-е место и вышел в 1/8 финала турнира.