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    Хави: Я обеспокоен проблемами «Барселоны», надо прервать неудачную динамику

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    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Антверпена» (2:3) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Хави
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    Хави

    «Это был тяжелый матч. "Антверпен" действовал агрессивно в атаке и был хорош в обороне. Мы же были не настолько хороши.

    Конечно, я обеспокоен нашими проблемами. Команда сейчас чувствует себя некомфортно, у нас два плохих результата подряд. Нужно критиковать себя. Сейчас самое время становиться лучше.

    Наши соперники создают моменты у наших ворот и угрожают нам, нам приходится атаковать еще больше, и это накладывает отпечаток на нашей игре.

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    • Мы выполнили цель и выиграли группу, теперь нужно перенести положительные впечатления из начала групповой стадии в плей-офф. Надо прервать неудачную динамику.

    Мы будем "сеяными" в жеребьевке. Интересно, кто станет нашим соперником, но сейчас нужно думать в первую очередь о себе», — приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.

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