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    Симеоне: Непросто помогать «Атлетико» прогрессировать в Европе из года в год

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    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что тяжело работать в одном клубе на протяжении многих лет.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Я хочу быть честным: тяжело много лет работать в одном клубе и продолжать получать удовольствие. Я чувствую себя очень хорошо в Мадриде, и я уверен, что клуб всё ещё может становиться лучше.

    Однако непросто помогать "Атлетико" прогрессировать в Европе из года в год. Хотя данная задача является одной из главных», — приводит слова Симеоне Sky Sports.

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    • В нынешнем сезоне «Атлетико» занимает 3-е место в таблице Примеры с 34 очками в активе после 16-и туров.

    Напомним, что Симеоне стал главным тренером «матрасников» в 2011 году. За этот период «Атлетико» завоевал 8 трофеев.

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