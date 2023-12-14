Симеоне: Непросто помогать «Атлетико» прогрессировать в Европе из года в год

Главный тренер мадридскогозаявил, что тяжело работать в одном клубе на протяжении многих лет.

«Я хочу быть честным: тяжело много лет работать в одном клубе и продолжать получать удовольствие. Я чувствую себя очень хорошо в Мадриде, и я уверен, что клуб всё ещё может становиться лучше.

Однако непросто помогать "Атлетико" прогрессировать в Европе из года в год. Хотя данная задача является одной из главных», — приводит слова Симеоне Sky Sports.

В нынешнем сезоне «Атлетико» занимает 3-е место в таблице Примеры с 34 очками в активе после 16-и туров.

Напомним, что Симеоне стал главным тренером «матрасников» в 2011 году. За этот период «Атлетико» завоевал 8 трофеев.