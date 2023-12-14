«Атлетико» — «Лацио»: счет матча 2:0, обзор голов

Антуан Гризманн Фото: globallookpress.com
Авторами забитых мячей в этой игре стали Антуан Гризманн и Самуэль Лино.
Футбол. Лига чемпионов. Группа E
Атлетико — Лацио 2:0
Голы: 1:0 Антуан Гризманн (6'), 2:0 Самуэль Лино (51') Предупреждения: Педро Родригес (8'), Хосе Хименес (45 + 2'), Адам Марушич (47'), Маттео Гюэндузи (72')
Таким образом, «Атлетико» набрал 14 очков и с первого места вышел в плей-офф. У «Лацио» осталось 10 баллов и второе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 18 декабря