Черевченко: Есть предложения из РПЛ и Азии

Российский тренер, работавший с таджикистанским, подтвердил информацию об уходе из клуба и рассказал о своем будущем.

«Контракт с "Истиклолом" был до зимы — все как договаривались. С большим уважением отношусь к руководству клуба.

Планы на будущее? Первое: сначала поеду к семье. Второе: есть предложения и не только от "Шинника". На данный момент раздумываю над ними. Много вариантов — как российских, в том числе предложение из РПЛ, так и зарубежные, включая Азию. Поэтому надо хорошо подумать», — цитирует Черевченко Sport24.

Ранее сообщалось, что Черевченко поступило предложение от ярославского «Шинника».