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    Черевченко: Есть предложения из РПЛ и Азии

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    Российский тренер Игорь Черевченко, работавший с таджикистанским «Истиклолом», подтвердил информацию об уходе из клуба и рассказал о своем будущем.

    Игорь Черевченко
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    Игорь Черевченко

    «Контракт с "Истиклолом" был до зимы — все как договаривались. С большим уважением отношусь к руководству клуба.

    Планы на будущее? Первое: сначала поеду к семье. Второе: есть предложения и не только от "Шинника". На данный момент раздумываю над ними. Много вариантов — как российских, в том числе предложение из РПЛ, так и зарубежные, включая Азию. Поэтому надо хорошо подумать», — цитирует Черевченко Sport24.

    Ранее сообщалось, что Черевченко поступило предложение от ярославского «Шинника».

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