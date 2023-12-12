Индзаги: В матче с «Реал Сосьедад» нас ждет тяжелое испытание

Наставник «Интера»высказался по поводу предстоящего матча с «Реал Сосьедад» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы знаем, что это будет очень сложный матч против качественной команды, которая за последние несколько лет показала, что хорошо играет как дома, так и на выезде. Чтобы добиться результата, нам нужно будет проявить свои сильные стороны. Мы неплохо стартовали, но наш путь будет очень долгим и полным подводных камней.

Мы знаем, что в футболе все происходит быстро. Завтра нас ждет тяжелое испытание против команды, которая, как и мы, проделала хороший путь в Лиге чемпионов», — приводит слова Индзаги пресс-служба клуба.

Матч между «Интером» и «Реал Сосьедад» начнется 12 декабря в 23:00 мск.

В прошлом сезоне миланский клуб дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Манчестер Сити» (0:1).