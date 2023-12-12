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    Индзаги: В матче с «Реал Сосьедад» нас ждет тяжелое испытание

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    Наставник «Интера» Симоне Индзаги высказался по поводу предстоящего матча с «Реал Сосьедад» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Мы знаем, что это будет очень сложный матч против качественной команды, которая за последние несколько лет показала, что хорошо играет как дома, так и на выезде. Чтобы добиться результата, нам нужно будет проявить свои сильные стороны. Мы неплохо стартовали, но наш путь будет очень долгим и полным подводных камней.

    Мы знаем, что в футболе все происходит быстро. Завтра нас ждет тяжелое испытание против команды, которая, как и мы, проделала хороший путь в Лиге чемпионов», — приводит слова Индзаги пресс-служба клуба.

    Матч между «Интером» и «Реал Сосьедад» начнется 12 декабря в 23:00 мск.

    В прошлом сезоне миланский клуб дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Манчестер Сити» (0:1).

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