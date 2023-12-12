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    Мостовой: Тренер «Оренбурга» смог бы многому научиться, работая со мной

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    Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой заявил, что готов пройти стажировку в «Оренбурге».

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Конечно, больше предпочитаю стажировку в Москве, чтобы особо не летать далеко. Но, если будет приглашение из "Оренбурга", то почему бы и нет?!

    Давид (Деограсия, главный тренер "Оренбурга" — прим.) — испанец, сможем много рассказать друг другу на испанском.

  • Деограсия останется в «Оренбурге» на вторую половину сезона
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    • Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной. Это было бы для всех полезно», — приводит слова Мостового Sport24.

    Деограсия возглавил «Оренбург» в начале сезона после отставки Иржи Ярошика.

    «Оренбурга» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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