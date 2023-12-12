Мостовой: Тренер «Оренбурга» смог бы многому научиться, работая со мной

Бывший футболист «Спартака» и «Сельты»заявил, что готов пройти стажировку в

«Конечно, больше предпочитаю стажировку в Москве, чтобы особо не летать далеко. Но, если будет приглашение из "Оренбурга", то почему бы и нет?!

Давид (Деограсия, главный тренер "Оренбурга" — прим.) — испанец, сможем много рассказать друг другу на испанском.

Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной. Это было бы для всех полезно», — приводит слова Мостового Sport24.

Деограсия возглавил «Оренбург» в начале сезона после отставки Иржи Ярошика.

«Оренбурга» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.