Президент «Анкарагюджю» подал в отставку после избиения арбитра

Президент, ударивший судью после матча турецкой Суперлиги с(1:1), выступил с официальным заявлением.

«Я хотел бы извиниться перед турецким судейским сообществом, спортивной общественностью и нашей нацией, особенно перед господином Мелером и его семьёй, за то, как я повёл себя по отношению к арбитру Халилу Умуту Мелеру после матча с "Ризеспором" вчера вечером. То, как и почему дело дошло до этого, не зависит от инцидента. Как бы велика ни была несправедливость или проступок, ничто не может узаконить или объяснить совершённое мною насилие, которого я, разумеется, не желаю.

Я хотел бы объявить общественности, что ушёл с поста президента "Анкарагюджю", чтобы предотвратить дальнейший ущерб для клуба, болельщиков команды, сообщества, в котором я нахожусь, и моей семьи», — говорится в сообщении на сайте клуба.