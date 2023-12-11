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    Титов назвал позиции, которые «Спартаку» необходимо усилить

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    Легендарный экс-футболист «Спартака» Егор Титов рассказал, какие позиции в нынешнем составе красно-белых нуждаются в усилении.

    Егор Титов
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    Егор Титов

    «Спартак» редко играет «на ноль» — соответственно, нужны защитники. В первую очередь — крайние. То, что взяли Рябчука — это не выход. На время заткнули маленькую дырочку, а она может стать огромной. Не просто так человек практически не играл в предыдущем клубе — «Олимпиакосе». Теперь я понимаю почему. Надо снова усиливать фланги.

    В центр взяли Бабича. На Джикию, видимо, больше не рассчитывают. Могли его хотя бы на 5-10 минут выпустить в последнем матче, но увы. Выходит Чернов. Для меня эта история непонятна: команда ведёт 3:0, а у тебя капитан сидит на лавочке долгое время — дай же ему шанс! Хотя бы покажи: мы на тебя рассчитываем в дальнейшем. А если нет, значит, нужен ещё один центральный.

    В опорной зоне, как мы видим, выбор есть. Сейчас не смог играть Литвинов — вышел Мартинс. Кстати, не понимаю, почему он не игрок стартового состава. Мне кажется, тройка Литвинов — Мартинс — Пруцев смотрелась бы очень интересно. Объясню: если Литвинов играет чистого опорного, не покидая центральную зону, то Пруцев даёт объём — он просто везде, успевает и в атаке, и в обороне. А Мартинс, что очень важно, добегает в штрафную. Он потому и забивает, что не останавливается около штрафной, а бежит. Как нам говорил Олег Иванович Романцев, один из двух опорников обязан добегать до штрафной, что я всегда и делал. Потому что знал, что меня сзади всегда подстрахуют. А если «Спартак» выходит в три опорных, один правее, другой левее, то два из трёх обязаны играть в атаку. Поэтому мне было непонятно, почему Мартинс не играл в последних матчах. Он и против «Крыльев», как понимаю, вышел в старте только потому, что не было Литвинова. Здесь тоже вопросы. Но в целом центральная зона у нас неплохо укомплектована.

    Самая больная тема — это нападающий. Николсона и Бальде отдали в аренду, и у Соболева не осталось конкурентов. Как мы уже поняли, на Мелёшина никто не рассчитывает. Тут ещё вопрос, как будет Промес играть. Сейчас Квинси просто получает удовольствие, забивает, отдаёт. Мне кажется, он даже не играет в полную силу. Но если Промес обойдётся без травм и дотерпит оставшиеся 12 матчей, то ему на подмену никого и брать не надо будет.

    Если «Спартак» усилит проблемные позиции, может, и будет рассчитывать на попадание в тройку. Хотя конкуренция очень большая«, — цитирует Титова "Чемпионат".

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