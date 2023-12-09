Гвардиола: Cейчас «Сити» — не лучшая команда в мире

Главный тренер «Манчестер Сити»оценил уровень команды перед матчем 16-го тура АПЛ с «Лутоном».

«На данный момент мы не лучшая команда в мире, потому что мы не добиваемся результатов. Мы были лучшими в Европе, а что касается мира, увидим через две-три недели. Но это не так уж и важно, в конце концов. Важно то, что мы играем на своем уровне, как две недели назад.

Только в матче с "Астон Виллой" соперник играл лучше нас, но не сильно. Нам нужно вернуться на свой уровень. Хорошие результаты помогут нам. Следующие два матча очень важны перед отъездом в Саудовскую Аравию на клубный чемпионат мира», — приводит L'Equipe слова Гвардиолы.

Матч «Лутон Таун» — «Манчестер Сити» пройдет 10 декабря. Игра начнется в 17:00 мск.