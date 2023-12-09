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    Гвардиола: Cейчас «Сити» — не лучшая команда в мире

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил уровень команды перед матчем 16-го тура АПЛ с «Лутоном».

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «На данный момент мы не лучшая команда в мире, потому что мы не добиваемся результатов. Мы были лучшими в Европе, а что касается мира, увидим через две-три недели. Но это не так уж и важно, в конце концов. Важно то, что мы играем на своем уровне, как две недели назад.

    Только в матче с "Астон Виллой" соперник играл лучше нас, но не сильно. Нам нужно вернуться на свой уровень. Хорошие результаты помогут нам. Следующие два матча очень важны перед отъездом в Саудовскую Аравию на клубный чемпионат мира», — приводит L'Equipe слова Гвардиолы.

    Матч «Лутон Таун» — «Манчестер Сити» пройдет 10 декабря. Игра начнется в 17:00 мск.

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