Головин пропустит матч «Монако» с «Лионом»

Полузащитник «Монако»не сыграет в матче 16-го тура чемпионата Франции против

Головин дисквалифицирован на одну игру из-за того, что в десяти предыдущих матчах получил три желтые карточки, сообщает пресс-служба Лиги 1.

Санкция вступит в силу со вторника, 12 декабря, после чего у российского футболиста не будет права сыграть в ближайшем матче.

Также отмечается, что Головин сможет принять участие в матче 15-го тура против «Ренна».

Матч «Ренн» — «Монако» состоится 9 декабря, начало — в 19:00 мск.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Ренн» — «Монако»

В текущем сезоне Головин провел в чемпионате Франции 13 матчей, забил пятьмячей и сделал две результативные передачи.