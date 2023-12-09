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    Головин пропустит матч «Монако» с «Лионом»

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет в матче 16-го тура чемпионата Франции против «Лиона».

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Головин дисквалифицирован на одну игру из-за того, что в десяти предыдущих матчах получил три желтые карточки, сообщает пресс-служба Лиги 1.

    Санкция вступит в силу со вторника, 12 декабря, после чего у российского футболиста не будет права сыграть в ближайшем матче.

    Также отмечается, что Головин сможет принять участие в матче 15-го тура против «Ренна».

    Матч «Ренн» — «Монако» состоится 9 декабря, начало — в 19:00 мск.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Ренн» — «Монако»

    В текущем сезоне Головин провел в чемпионате Франции 13 матчей, забил пятьмячей и сделал две результативные передачи.

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