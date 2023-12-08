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    В Майами прошла жеребьевка Кубка Америки-2024

    Футбол Латинская Америка Сборная Аргентины Сборная Бразилии
    В Майами состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Америки-2024.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Группа A: Аргентина, Перу, Чили, Канада/Тринидад и Тобаго.

    Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка.

    Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия.

    Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика/Гондурас.

    Два последних участника финального турнира определятся по итогам раунда плей-ин. Канада сыграет со сборной Тринидада и Тобаго, а Коста-Рика — с Гондурасом. Обе игры пройдут 23 марта в США.

    Кубок Америки-2024 состоится с 20 июня по 14 июля в США.

    Сборная Аргентины — действующий победитель Кубка Америки. В финале турнира, который состоялся в 2021 году, команда Лионеля Скалони выиграла у Бразилии (1:0).

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