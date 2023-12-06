Гранат прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ

Бывший футболистрассказал, чего ждет от матча 18-го тура РПЛ

Игра начнется 10 декабря в 19:45 мск.

«В матче "Краснодар" — ЦСКА шансы равны. Армейцы показывают хороший футбол, несмотря на погодные условия. "Краснодару" будет тяжело. Думаю, первая строчка давит на "Краснодар", потому что команда никогда с этим не сталкивалась.

Но при этом задача остаться на первом месте подстёгивает команду — из-за этого "Краснодар" может сыграть более организовано. "Краснодару" тяжело без Кордобы — он ориентир команды в атаке, но там есть квалифицированные футболисты, которые могут заменить его», — сказал Гранат «Чемпионату».