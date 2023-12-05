В «Оренбурге» отреагировали на слухи о возможном переходе Веры в «Локомотив»

Лукас Вера Фото: globallookpress.com
Ранее нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья через соцсети намекнул на предстоящий уход Веры из команды.
«Я не агент Лукас Веры и Брайана Мансильи, поэтому мне сложно комментировать их публикации в социальных сетях.
Они попрощались? Пока никаких движений по уходу Веры нет, и переговоры с "Локомотивом" тоже не ведутся», — приводит слова Андреева Sport24.
В текущем сезоне Вера провел в чемпионате России 16 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.