«Торино» — «Аталанта»: счет матча 2:0, обзор голов

Авторами забитых мячей стали Дуван Сапата (дважды) и Антонио Санабриа.
Отметим, что российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и провел на поле 90+2 минуты.
Футбол. Италия. Серия А
Торино — Аталанта 3:0
Голы: 1:0 Дуван Сапата (22'), 2:0 Антонио Санабрия (пенальти) (56'), 3:0 Дуван Сапата (90 + 5') Предупреждения: Кароль Линетти (5'), Джорджио Скальвини (9'), Алессандро Буонджорно (45 + 1'), Мартен де Рон (76')
Таким образом, «Торино» набрал 19 баллов и поднялся на десятое место в турнирной таблице. У «Аталанты» 20 пунктов и восьмая позиция.