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    Алексей МиранчукТрансферный дайджест. 28 ноября — 4 декабря
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    «Аталанта» с Миранчуком крупно проиграла «Торино»

    «Торино» — «Аталанта»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Торино Аталанта
    В матче 14-го тура итальянской Серии А «Торино» в родных стенах переиграл «Аталанту» со счетом 3:0.

    «Торино»
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    «Торино»

    Авторами забитых мячей стали Дуван Сапата (дважды) и Антонио Санабриа.

    Отметим, что российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и провел на поле 90+2 минуты.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Аталанта 3:0
    Голы: 1:0 Дуван Сапата (22'), 2:0 Антонио Санабрия (пенальти) (56'), 3:0 Дуван Сапата (90 + 5') Предупреждения: Кароль Линетти (5'), Джорджио Скальвини (9'), Алессандро Буонджорно (45 + 1'), Мартен де Рон (76')

    Календарь и таблица Серии А

    Таким образом, «Торино» набрал 19 баллов и поднялся на десятое место в турнирной таблице. У «Аталанты» 20 пунктов и восьмая позиция.

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