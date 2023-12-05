«Торино» — «Аталанта»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 14-го тура итальянской Серии Ав родных стенах переигралсо счетом 3:0.

Авторами забитых мячей стали Дуван Сапата (дважды) и Антонио Санабриа.

Отметим, что российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и провел на поле 90+2 минуты.

Футбол. Италия. Серия А Торино — Аталанта 3:0 Голы: 1:0 Дуван Сапата (22'), 2:0 Антонио Санабрия (пенальти) (56'), 3:0 Дуван Сапата (90 + 5') Предупреждения: Кароль Линетти (5'), Джорджио Скальвини (9'), Алессандро Буонджорно (45 + 1'), Мартен де Рон (76')

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Таким образом, «Торино» набрал 19 баллов и поднялся на десятое место в турнирной таблице. У «Аталанты» 20 пунктов и восьмая позиция.