2-й таймБарселона — АтлетикоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт Левандовский и Ферран Торрес«Барселона» — «Атлетико». Онлайн
  • 00:47
    • «Интер» разгромил «Наполи»
  • 21:54
    • «Рома» одержала волевую победу над «Сассуоло»
  • 21:40
    • «Боруссия» Дортмунд упустила победу в матче с «Байером»
  • 21:28
    • «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли результативную ничью
  • 20:58
    • «Ахмат» обыграл «Спартак», одержав первую с 7-го тура победу
    Все новости спорта

    Орлов: Наши тренеры — на уровне футболистов. Так же матерятся и не подбирают слова

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Ростов
    Комментатор Геннадий Орлов оценил фразу главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).

    Геннадий Орлов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Геннадий Орлов

    «Стоило ли проводить матч ЦСКА — "Ростов"? В этой ситуации менеджмент "Локомотива" сработал явно слаженнее и четче, чем армейцы. "Локо" оказался лучше готов к стихии, постелил эту пленку, все продумал.

    Слова Карпина про "дебила", который решил, что нужно играть? Не знаю... Мне всегда сложно комментировать эти вещи. Я все-таки воспитан на таких тренерах, как Аркадьев, Якушин, Бесков. Никто из них ничего подобного не говорил. Ну должна же быть культура у тренера. Он — авторитет для игроков, болельщиков. А тут каждый тур слышишь такое... Я за то, что тренер должен воспитывать своих подопечных. В целом, даже когда игрок получает красную карточку — это камень в огород наставника, который не управляет своими ребятами. А наши тренеры — уже на уровне футболистов. Так же матерятся и не подбирают слова.

    Прав ли Карпин по сути? Сложно фантазировать, что было бы, сыграй команды на другом поле. ЦСКА объективно сильнее. Кто знает, может, на другом поле армейцы победили бы и крупнее? Сегодня соперники были в равных условиях, но армейцы вели игру, создали много моментов. Не знаю... У нас же есть соответствующие органы. Пусть принимают решения по тренеру "Ростова", если посчитают нужным», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рубин» не так уж и прост
  • «Динамо» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Аталанта» прервет неудачную серию
  • «Торино» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Смогут ли «Сельта» и «Кадис» определить победителя?
  • «Сельта» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.14
  • Экспресс дня 4 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Торино — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Сельта — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.79
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лацио — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кайзерслаутерн — Нюрнберг
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Хомбург — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры