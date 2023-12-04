Орлов: Наши тренеры — на уровне футболистов. Так же матерятся и не подбирают слова

Комментатороценил фразу главного тренерапосле матча 17-го тура РПЛ с(0:2).

«Стоило ли проводить матч ЦСКА — "Ростов"? В этой ситуации менеджмент "Локомотива" сработал явно слаженнее и четче, чем армейцы. "Локо" оказался лучше готов к стихии, постелил эту пленку, все продумал.

Слова Карпина про "дебила", который решил, что нужно играть? Не знаю... Мне всегда сложно комментировать эти вещи. Я все-таки воспитан на таких тренерах, как Аркадьев, Якушин, Бесков. Никто из них ничего подобного не говорил. Ну должна же быть культура у тренера. Он — авторитет для игроков, болельщиков. А тут каждый тур слышишь такое... Я за то, что тренер должен воспитывать своих подопечных. В целом, даже когда игрок получает красную карточку — это камень в огород наставника, который не управляет своими ребятами. А наши тренеры — уже на уровне футболистов. Так же матерятся и не подбирают слова.

Прав ли Карпин по сути? Сложно фантазировать, что было бы, сыграй команды на другом поле. ЦСКА объективно сильнее. Кто знает, может, на другом поле армейцы победили бы и крупнее? Сегодня соперники были в равных условиях, но армейцы вели игру, создали много моментов. Не знаю... У нас же есть соответствующие органы. Пусть принимают решения по тренеру "Ростова", если посчитают нужным», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».