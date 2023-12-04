Иванов: Даже если вернемся к старому формату, все равно будем играть осенью и зимой

Президентподелился мнением о возможном переходе РПЛ на систему «весна — осень» из-за плохих погодных условий и вероятных снегопадов.

«Когда уходили с системы "весна-осень", я был ярым противником этого. Говорили, что нашим клубам нужно играть в еврокубках. Но наши две ведущие команды ЦСКА и "Зенит" выигрывали еврокубки, когда играли по системе "весна-осень". Понятно, что при переходе ничего страшного не случилось.

У нас в сентябре, октябре и ноябре две недели вылетает на матчи сборной. Я был бы согласен, что надо говорить с ФИФА, когда перенасыщен календарь, футболисты очень много играют, и никто не думает про их здоровье. В Европе то же самое. Наши же тренера потом будут возмущаться, что играем в июне, когда наша сборная уезжает на чемпионат Европы или чемпионат мира. Опять все начнут искать причины и виноватых. Или будет играть летом — будут возмущаться, что играем в Краснодаре в +40. Можно найти много причин. Я не вижу ничего страшного в том, что происходит сейчас. Главное, чтобы не было сильных морозов.

Понятно, что футболистам некомфортно играть, но ничего не произойдёт. Давайте тогда начинать в апреле. а заканчивать в октябре. Что полгода будут делать наши футболисты? Отдыхать? Мы сейчас столкнулись с таким. У нас есть команда "Урал-2" — она полгода отдыхает. В октябре закончили и стартуют только в марте. Мы не знаем, чем их занять. Они ездят на разные турниры, чтобы молодые футболисты просто получали практику.

В июне и июле можно сыграть шесть туров — вообще класс в тёплое время. Плюсом можно в мае сыграть два тура и ещё в августе четыре — первый круг пройдёт классно. Но а потом что мы будем делать? Мы играли в Нижнем Новгороде — тоже была некомфортная и прохладная погода. Но игра была равная. Да, мы проиграли, но команды были в равных условиях. Пришлось нам утепляться, пришлось им утепляться. Даже Юран надел тёплое пальто, хотя Сергей никогда его не надевал. Мы понимаем, что живём в зимней стране. Даже если вернёмся к старому формату, всё равно будем играть осенью и зимой», — цитирует Иванова «Чемпионат».