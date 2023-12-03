1-й таймБарселона — АтлетикоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт Левандовский и Ферран Торрес«Барселона» — «Атлетико». Онлайн
  • 22:22
    • «Барселона» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч Примеры
  • 21:54
    • «Рома» одержала волевую победу над «Сассуоло»
  • 21:40
    • «Боруссия» Дортмунд упустила победу в матче с «Байером»
  • 21:28
    • «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли результативную ничью
  • 20:58
    • «Ахмат» обыграл «Спартак», одержав первую с 7-го тура победу
    Все новости спорта

    Дзюба: Сегодня все были одной командой

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Локомотив
    Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о победе над «Зенитом» (3:1) в матче 17-го утра РПЛ.

    Артём Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артём Дзюба

    «Всех с победой! Безумно рад! Горжусь нашими парнями! Горжусь нашими болельщиками, которые пришли нас поддержать в такую непростую погоду. Сегодня все были одной КОМАНДОЙ. Спасибо всем, кто за "Локомотив". Спасибо тем, кто рядом! Едем дальше», — написал Дзюба на своей странице в соцсети.

    «Зенит» с 33 очками опустился на второе место в турнирной таблице РПЛ. На первой строчке находится «Краснодар» (35 баллов). «Локомотив» же заработал 28 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» и «Атлетико» поделят очки
  • «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • «Аталанта» прервет неудачную серию
  • «Торино» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Рубин» не так уж и прост
  • «Динамо» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.26
  • Экспресс дня 3 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Торино — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Аризона — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Даллас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  3.14
  • Экспресс дня 4 декабря
  • Завтра в 23:15
    •  4.10
  • Прогноз на матч Сельта — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вильярреал-2 — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры