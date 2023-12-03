Дзюба: Сегодня все были одной командой

Нападающий московскоговысказался о победе над(3:1) в матче 17-го утра РПЛ.

«Всех с победой! Безумно рад! Горжусь нашими парнями! Горжусь нашими болельщиками, которые пришли нас поддержать в такую непростую погоду. Сегодня все были одной КОМАНДОЙ. Спасибо всем, кто за "Локомотив". Спасибо тем, кто рядом! Едем дальше», — написал Дзюба на своей странице в соцсети.

«Зенит» с 33 очками опустился на второе место в турнирной таблице РПЛ. На первой строчке находится «Краснодар» (35 баллов). «Локомотив» же заработал 28 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице.