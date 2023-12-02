Головин: «Монпелье» — непростой соперник

Александр Головин Фото: globallookpress.com
По словам футболиста, для победы нужно со всей серьезностью отнестись к сопернику.
«Это непростой соперник для нас. В каждой игре они доставляли нам много проблем, матчи прошлого сезона не стали исключением. У них высокий уровень выносливости, им удается быстро переходить в атаку и высоко встречать соперника.
Мы, конечно же, хотим добиться победы в этом матче, чтобы отодвинуть на второй план воспоминания о поражении в предыдущем туре. Для этого нужно будет отнестись к этой игре со всей серьезностью», — цитирует пресс-служба клуба Головина.
Матч «Монако» — «Монпелье» начнется 3 декабря в 17:00 мск.