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    Головин: «Монпелье» — непростой соперник

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    Хавбек «Монако» Александр Головин рассказал, чего ждет от матча 14-го тура Лиги 1 с «Монпелье».

    Александр Головин
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    Александр Головин

    По словам футболиста, для победы нужно со всей серьезностью отнестись к сопернику.

    «Это непростой соперник для нас. В каждой игре они доставляли нам много проблем, матчи прошлого сезона не стали исключением. У них высокий уровень выносливости, им удается быстро переходить в атаку и высоко встречать соперника.

    Мы, конечно же, хотим добиться победы в этом матче, чтобы отодвинуть на второй план воспоминания о поражении в предыдущем туре. Для этого нужно будет отнестись к этой игре со всей серьезностью», — цитирует пресс-служба клуба Головина.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Матч «Монако» — «Монпелье» начнется 3 декабря в 17:00 мск.

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