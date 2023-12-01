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    Гендиректор «Динамо»: Нынешняя команда может войти в историю

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    Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров оценил игру команды в текущем сезоне.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 16 туров.

    «Если оценивать юбилейный год для "Динамо", то в прошлом сезоне мы выступили неудачно.

    В этом сезоне команда на подъеме, игра улучшается, появились новые лидеры и новый главный тренер. Происходит развитие команды. Будем надеяться, что достигнем чего-то значимого в этом сезоне.

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    • Мы очень хотим выиграть трофей, которого давно не было у "Динамо". Завоевать его может только уверенная в себе и сильная команда.

    Последние успехи "Динамо" показывают, что команда, которая сейчас собралась, может сделать больше и войти в историю клуба», — приводит слова Пивоварова «Чемпионат».

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