Гендиректор «Динамо»: Нынешняя команда может войти в историю

Генеральный директор московского «Динамо»оценил игру команды в текущем сезоне.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 16 туров.

«Если оценивать юбилейный год для "Динамо", то в прошлом сезоне мы выступили неудачно.

В этом сезоне команда на подъеме, игра улучшается, появились новые лидеры и новый главный тренер. Происходит развитие команды. Будем надеяться, что достигнем чего-то значимого в этом сезоне.

Мы очень хотим выиграть трофей, которого давно не было у "Динамо". Завоевать его может только уверенная в себе и сильная команда.

Последние успехи "Динамо" показывают, что команда, которая сейчас собралась, может сделать больше и войти в историю клуба», — приводит слова Пивоварова «Чемпионат».