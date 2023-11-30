«Гент» — «Заря»: счет матча 4:1 (1:0), обзор голов

Автор первого гола Малик Фофана Фото: globallookpress.com
На 20-й минуте счет открыл Малик Фофана.
Сразу после перерыва Арсений Батахов срезал мяч в свои ворота.
На 55-й минуте Гифт Орбан сделал счет разгромным в пользу «Гента».
Четвертый гол «Гента» на 75-й минуте забил Омри Гандельман.
«Заря» смогла забить гол престижа на 82-й минуте. Отличился Дмитрий Нагорный.
Футбол. Лига конференций. Группа B
Гент — Заря 4:1
Голы: 1:0 Малик Мартен Фофана (20'), 2:0 Арсений Батагов (автогол) (49'), 3:0 Гифт Орбан (55'), 4:0 Омри Гандельман (75'), 4:1 Денис Нагнойный (82') Гент: Поль Нарди (Дави Руф, 70'), Ноа Фадига, Исмаэль Кандусс (Джордан Торунарига, 46'), Цуёси Ватанабэ, Питер Геркенс, Свен Кумс (Эндрю Юлсагер, 59'), Омри Гандельман, Малик Мартен Фофана (Брэм Лаге, 70'), Уго Кейперс, Гифт Орбан, Nurio Fortuna (Тарик Тиссудали, 70') Заря: Никита Турбаевский, Игорь Кирюханцев (Даниил Алефиренко, 83'), Игорь Снурницын, Антон Боль, Олег Данченко (Игорь Горбач, 32'), Эдуардо Герреро, Вячеслав Чурко (Дмитрий Мишнёв, 83'), Арсений Батагов, Денис Антюх (Владислав Бугай, 62'), Жордан, Kodjo Aziangbe (Денис Нагнойный, 62') Предупреждения: Ноа Фадига (28'), Денис Антюх (39'), Kodjo Aziangbe (42'), Hein Vanhaezebrouck (90 + 1'), Эндрю Юлсагер (90 + 2')
После пяти туров «Гент» занимает первое место с 13 очками и обеспечил себе выход в плей-офф. «Заря» имеет 4 очка и потеряла шансы на продолжение борьбы.