Тихонов объяснил срыв Галактионова после матча с «Крыльями Советов»

Бывший капитан «Спартака»высказался о грубых выражениях главного тренера «Локомотива»

Галактионов использовал нецензурную лексику, комментируя судейство после матча с «Крыльями Советов» (3:3) в 16-м туре РПЛ.

«В начале игры тренеру "Локомотива" показалось, что (арбитр) слишком высоко установил планку борьбы.

Те фолы, которые он посчитал, что, возможно, были совершены против "красно‑зеленых", не наказывались.

Когда футболисты "Локомотива" грубили, шла сразу желтая карточка. Так понимаю, отсюда эти нервы», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 16 туров.