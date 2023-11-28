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    Тихонов объяснил срыв Галактионова после матча с «Крыльями Советов»

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    Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов высказался о грубых выражениях главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    Галактионов использовал нецензурную лексику, комментируя судейство после матча с «Крыльями Советов» (3:3) в 16-м туре РПЛ.

    «В начале игры тренеру "Локомотива" показалось, что (арбитр) слишком высоко установил планку борьбы.

    Те фолы, которые он посчитал, что, возможно, были совершены против "красно‑зеленых", не наказывались.

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    • Когда футболисты "Локомотива" грубили, шла сразу желтая карточка. Так понимаю, отсюда эти нервы», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

    «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 16 туров.

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