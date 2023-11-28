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    Орлов: Понять Галактионова можно, но оправдать — ни в коем случае

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    Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о грубых выражениях главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    Галактионов использовал нецензурную лексику, комментируя судейство после матча с «Уралом» (1:3) в 16-м туре РПЛ.

    «Понять Галактионова мы можем, но оправдать — ни в коем случае, потому что он тренер. Ну как так себя можно вести? Ты должен, наоборот, всех игроков держать. Ну проиграли и проиграли. Ему обидно было, что они проиграли.

    Но что касается судейства Казарцева, то больших претензий к нему нет. Пенальти были правильно назначены. А время, которое он увеличил до 12 минут, — там же все время были остановки. И его, кажется, оценили на четверку по пятибалльной системе. Поэтому посмотрим, какие решения будут. Во всяком случае я с коллегами разговариваю, с комментаторами, с футболистами бывшими, и они считают, что Казарцев-то как раз ни в чем не виноват.

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    • Виноват сам "Локомотив", который в последние 15 минут остановился. Истекает основное время, счет 3:1. А еще, оказывается, надо было играть 13 минут. Когда Писарский забивал головой, он вообще один стоял. Где были футболисты? Они же в основном составе играли. Кто его потерял? Вот головой он забил второй мяч.

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    Вот поэтому срыв Баринова и срыв тренера, но он больше оправдан тем, что они 3:1 вели и упустили. Ребят, так посмотрите, кто виноват. Не судья виноват. Ну дали же повтор, VAR теперь есть. Ну там же рукой футболист придерживает мяч. Весь мир это увидел. Понимаете?», — приводит слова Орлова «Радио Зенит».

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