«Ювентус» — «Интер»: счет матча 1:1 (1:1), обзор голов

Главная игра 13-го тура итальянской Серии А между туринскимзавершилась вничью — 1:1.

В первом тайме соперники обменялись забитыми голами.

Сначала отличная атака удалась хозяевам. На 27-й минуте Федерико Кьеза разогнал атаку по левому флангу и отпасовал на неприкрытого Душана Влаховича, который пробил мимо Яна Зоммера.

Спустя шесть минут похожая атака удалась «Интеру». Маркус Тюрам протащил по правому флангу мяч и отдал в штрафную площадь на Лаутаро Мартинеса, который в касание пробил в дальний угол.

Второй тайм получился намного более закрытый, игра стала нервной, пошло много фолов, игра разорвалась на эпизоды. В итоге команды так и не смогли поразить ворота друг друга.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Интер 1:1 Голы: 1:0 Душан Влахович (27'), 1:1 Лаутаро Мартинес (33') Ювентус: Войцех Щенсны, Федерико Гатти, Бремер, Даниэле Ругани, Андреа Камбьязо, Уэстон Маккенни, Ханс Николусси Кавилья (Мануэль Локателли, 61'), Адриен Рабьо, Филип Костич (Алекс Сандро, 89'), Федерико Кьеза (Аркадиуш Милик, 80'), Душан Влахович (Мойзе Кин, 80') Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 71'), Дензел Дюмфрис (Хуан Куадрадо, 71'), Франческо Ачерби, Стефан де Врей, Маттео Дармиан, Генрих Мхитарян, Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 83'), Николо Барелла (Давиде Фраттези, 88'), Лаутаро Мартинес, Марку Тюрам (Марко Арнаутович, 89') Предупреждения: Андреа Камбьязо (11'), Хуан Куадрадо (76'), Филип Костич (79')

После этого матча «Интер» остался лидером Серии А с 32 очками. «Ювентус» идет за ним, у него на два очка меньше.