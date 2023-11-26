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    «Оренбург» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ

    «Оренбург» — «Ахмат»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Оренбург» и «Ахмат» поделили очки (1:1) в матче 16-го тура российской Премьер-лиги.

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    Первый гол забили хозяева на 50-й минуте. Точным ударом отличился нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов.

    На 65-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота хозяев. Одиннадцатиметровый удар реализовал нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Ахмат 1:1
    Голы: 1:0 Владимир Обухов (50'), 1:1 Гамид Агаларов (пенальти) (65') Оренбург: Алексей Кеняйкин, Ренато Гойкович, Матиас Перес, Лео Гогличидз, Максим Сидоров, Габриэль Флорентин, Лукас Вера, Кирилл Капленко, Владимир Обухов, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Мирослав Богосавац, Ясмин Челикович, Ризван Уциев, Артём Тимофеев, Иван Олейников, Бернард Бериша, Гамид Агаларов, Camilo, Kovachev S. Предупреждения: Габриэль Флорентин (32'), Матиас Перес (36'), Бернард Бериша (39'), Владимир Обухов (45+1'), Гамид Агаларов (52'), Алексей Кеняйкин (65'), Дмитрий Воробьёв (66'), Camilo (70'), Ризван Уциев (77'), Евгений Харин (81')

    После этого матча «Оренбург» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. «Ахмат» — на 14-й позиции (13 баллов).

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