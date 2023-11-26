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    Наставник «Урала» Гончаренко высказался о победе над «Краснодаром»

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    Наставник «Урала» Виктор Гончаренко высказался о победе над «Краснодаром» со счетом 3:1 в матче 16-го тура чемпионата России.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Можно сказать, что мы по делу выиграли, хорошо оборонялись, не давали сопернику разбежаться. Перед игрой говорили, что без атаки не может быть хорошей обороны, поэтому хорошо атаковали.

    Будет ли победа глотком свежего воздуха? Между победой и поражением разница условная, любая команда может при любом неверном действии повернуть чашу весов в свою сторону. Надеемся, что будем продолжать побеждать. В тех матчах, в которых мы проигрывали, по качеству игры у нас претензий не было», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

    «Краснодар» идет вторым в таблице РПЛ. Клуб набрал 32 очка в 16 встречах. «Урал» (19) идет на 11-й строчке.

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