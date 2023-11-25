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    «Зенит» всухую разгромил «Сочи» в матче РПЛ

    «Зенит» — «Сочи»: счет матча 3:0, обзор голов

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    «Зенит» одержал уверенную победу над «Сочи» (3:0) в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги.

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    Первый гол команда Сергея Семака забила на 45+2-й минуте. Защитник «Зенита» Родригао выпрыгнул выше всех и сильно пробил в нижний угол ворот после подачи углового — 1:0.

    На 58-й минуте форвард хозяев Вильсон Изидор вышел один на один с голкипером соперника и мастерски отправил мяч в ворота — 2:0.

    Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой на 89-й минуте поставил точку в этом матче, забив 3-й гол своей команды. Форвард получил изумительную по точности передачу, ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера — это гол!

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Сочи 3:0
    Голы: 1:0 Родриго (45+2'), 2:0 Вильсон Изидор (58'), 3:0 Андрей Мостовой (89') Зенит: Михаил Кержаков, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Родриго, Вильсон Изидор Сочи: Никита Гойло, Ванья Дркушич, Вячеслав Литвинов, Кирилл Заика, Тимофей Маргасов, Амир Батырев, Артур Юсупов, Никита Бурмистров, Иван Игнатьев, Marcelo Alves, Kramaric M. Предупреждение: Иван Игнатьев (3')

    После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ, имея на одну сыгранную игру больше, чем «Краснодар». «Сочи» — на последней 16-й позиции (10 баллов).

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