«Зенит» — «Сочи»: счет матча 3:0, обзор голов

одержал уверенную победу над(3:0) в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол команда Сергея Семака забила на 45+2-й минуте. Защитник «Зенита» Родригао выпрыгнул выше всех и сильно пробил в нижний угол ворот после подачи углового — 1:0.

На 58-й минуте форвард хозяев Вильсон Изидор вышел один на один с голкипером соперника и мастерски отправил мяч в ворота — 2:0.

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой на 89-й минуте поставил точку в этом матче, забив 3-й гол своей команды. Форвард получил изумительную по точности передачу, ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера — это гол!

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Сочи 3:0 Голы: 1:0 Родриго (45+2'), 2:0 Вильсон Изидор (58'), 3:0 Андрей Мостовой (89') Зенит: Михаил Кержаков, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Родриго, Вильсон Изидор Сочи: Никита Гойло, Ванья Дркушич, Вячеслав Литвинов, Кирилл Заика, Тимофей Маргасов, Амир Батырев, Артур Юсупов, Никита Бурмистров, Иван Игнатьев, Marcelo Alves, Kramaric M. Предупреждение: Иван Игнатьев (3')

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ, имея на одну сыгранную игру больше, чем «Краснодар». «Сочи» — на последней 16-й позиции (10 баллов).