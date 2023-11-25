«Крылья Советов» — «Локомотив»: счет матча 3:3, обзор голов

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
В составе гостей голы забили Рифат Жемалетдинов (дубль) и Сергей Пиняев.
У самарского клуба отличились Фернандо Костанца, Владимир Писарский и Бенхамин Гарре (с пенальти).
Футбол. Россия. Премьер-лига
Крылья Советов — Локомотив 3:3
Голы: 0:1 Сергей Пиняев (30'), 1:1 Фернандо Костанца (32'), 1:2 Рифат Жемалетдинов (62'), 1:3 Рифат Жемалетдинов (84'), 2:3 Владимир Писарский (90+4'), 3:3 Бенхамин Гарре (пенальти) (90+10') Крылья Советов: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Николай Рассказов, Фернандо Костанца, Юрий Горшков, Сергей Бабкин, Илья Гапонов, Бенхамин Гарре, Роман Ежов, Никита Салтыков, Владислав Шитов Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Марио Митай, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Артём Дзюба Предупреждения: Александр Солдатенков (3'), Максим Глушенков (14'), Артём Карпукас (23'), Фернандо Костанца (49'), Бенхамин Гарре (57'), Юрий Горшков (72')
«Локомотив» набрал 25 очков и поднялся на шестое место в РПЛ.
«Крылья Советов» (26) находятся на 3-й строчке.