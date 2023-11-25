1-й таймМанчестер Сити — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанн«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 15:07
    • «Локомотив» упустил победу над «Крыльями Советов»
  • 09:22
    • «Милуоки» выиграл у «Вашингтона», «Денвер» уступил «Хьюстону», несмотря на мощный дабл-дабл Йокича
    Все новости спорта

    «Локомотив» упустил победу над «Крыльями Советов»

    «Крылья Советов» — «Локомотив»: счет матча 3:3, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов Локомотив
    В 16-м туре чемпионата России «Крылья Советов» принимали «Локомотив». Команды сыграли вничью 3:3.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    В составе гостей голы забили Рифат Жемалетдинов (дубль) и Сергей Пиняев.

    У самарского клуба отличились Фернандо Костанца, Владимир Писарский и Бенхамин Гарре (с пенальти).

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Локомотив 3:3
    Голы: 0:1 Сергей Пиняев (30'), 1:1 Фернандо Костанца (32'), 1:2 Рифат Жемалетдинов (62'), 1:3 Рифат Жемалетдинов (84'), 2:3 Владимир Писарский (90+4'), 3:3 Бенхамин Гарре (пенальти) (90+10') Крылья Советов: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Николай Рассказов, Фернандо Костанца, Юрий Горшков, Сергей Бабкин, Илья Гапонов, Бенхамин Гарре, Роман Ежов, Никита Салтыков, Владислав Шитов Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Марио Митай, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Артём Дзюба Предупреждения: Александр Солдатенков (3'), Максим Глушенков (14'), Артём Карпукас (23'), Фернандо Костанца (49'), Бенхамин Гарре (57'), Юрий Горшков (72')

    «Локомотив» набрал 25 очков и поднялся на шестое место в РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Крылья Советов» (26) находятся на 3-й строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» и Холанн снова разорвут оборону «Ливерпуля»?
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Кто окажется победителем в столичном дерби?
  • ЦСКА — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Зенит» сделает шаг в сторону первого места в РПЛ?
  • «Зенит» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 25 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зенит — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.79
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.47
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Балтика — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры