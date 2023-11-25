Хави: Нужно срочно прибавлять

Главный тренерподвёл итоги матча 14-го тура Ла Лиги, в котором его команда на выезде сыграла вничью с(1:1).

«Игра состояла из двух половин. В первой мы доминировали, но не хватало агрессии. Во второй мы создавали моменты, забили гол и могли забить ещё. На такую игру, как во втором тайме, я согласен.

Мы должны выигрывать подобные матчи, если мы хотим стать чемпионами. Если мы хотим завоёвывать трофеи, нужно изменить менталитет. Именно на таких стадионах выигрываются чемпионаты. Нам нужно проснуться и прибавить во многих аспектах игры. Во втором тайме было видно стремление победить, в первом — эпизодически.

Нам дорого обходится то, что мы часто пропускаем, делаем подарки сопернику. Во многих матчах нам приходится отыгрываться. Нужно срочно прибавлять», — приводит слова Хави Marca.

После этого матча «Барселона» занимает 3-е место в таблице Примеры с 31-м баллом в активе. «Райо Вальекано» — на 8-й позиции (19 очков).