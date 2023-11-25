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    «Алавес» разобрался с «Гранадой»

    «Алавес» — «Гранада»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Алавес Гранада
    В стартовом матче 14-го тура испанской Примеры «Алавес» на своем поле переиграл «Гранаду» со счетом 3:1.

    «Алавес»
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    «Алавес»

    Автоголом отметился Рауль Торрент, также по голу в составе хозяев на свой счет записали Абдеррахман Реббак и Саму Омородион. За гостей отличился Мюрто Узуни.

    Футбол. Испания. Примера
    Алавес — Гранада 3:1
    Голы: 1:0 Рауль Торренте (автогол) (11'), 2:0 Абде Реббах (38'), 3:0 Samuel Omorodion (55'), 3:1 Мюрто Узуни (пенальти) (86') Предупреждения: Андер Гевара (9'), Гонсало Вильяр (16'), Лукас Бое (59')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Таким образом, «Алавес» набрал 15 очков и поднялся на двенадцатое место в турнирной таблице. У «Гранады» осталось семь баллов и девятнадцатая строчка.

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