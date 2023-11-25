«Алавес» — «Гранада»: счет матча 3:1, обзор голов

В стартовом матче 14-го тура испанской Примерына своем поле переигралсо счетом 3:1.

Автоголом отметился Рауль Торрент, также по голу в составе хозяев на свой счет записали Абдеррахман Реббак и Саму Омородион. За гостей отличился Мюрто Узуни.

Футбол. Испания. Примера Алавес — Гранада 3:1 Голы: 1:0 Рауль Торренте (автогол) (11'), 2:0 Абде Реббах (38'), 3:0 Samuel Omorodion (55'), 3:1 Мюрто Узуни (пенальти) (86') Предупреждения: Андер Гевара (9'), Гонсало Вильяр (16'), Лукас Бое (59')

Календарь и таблица испанской Примеры

Таким образом, «Алавес» набрал 15 очков и поднялся на двенадцатое место в турнирной таблице. У «Гранады» осталось семь баллов и девятнадцатая строчка.