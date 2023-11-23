«Вильярреал» с большим трудом победил любительский клуб в Кубке Испании

Автор дубля Хосе Луис Моралес Фото: globallookpress.com
Первым забили любители в начале второго тайма, отличился 29-летний Асьер Эчабуру, который никогда выше Сегунды не поднимался.
«Вильярреал» сравнял счет только на 88-й минуте. Гол на счету Хосе Моралеса. Для определения победителя потребовалось дополнительное время.
Там и сказался класс команды Примеры. На 96-й минуте ветеран оформил дубль и вывел «Вильярреал» в следующий круг.
В 1/16 финала он теперь сыграет с победителем пары «Туделано» — «Лас-Пальмас».