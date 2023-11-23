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    «Вильярреал» с большим трудом победил любительский клуб в Кубке Испании

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Вильярреал
    В 1/32 финала Кубка Испании «Вильярреал» лишь в дополнительное время смог обыграть команду четвертого дивизиона «Самору» — 2:1. Это первая победа клуба под руководством нового главного тренера Марселино.

    Автор дубля Хосе Луис Моралес
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    Автор дубля Хосе Луис Моралес

    Первым забили любители в начале второго тайма, отличился 29-летний Асьер Эчабуру, который никогда выше Сегунды не поднимался.

    «Вильярреал» сравнял счет только на 88-й минуте. Гол на счету Хосе Моралеса. Для определения победителя потребовалось дополнительное время.

    Там и сказался класс команды Примеры. На 96-й минуте ветеран оформил дубль и вывел «Вильярреал» в следующий круг.

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