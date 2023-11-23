«Вильярреал» с большим трудом победил любительский клуб в Кубке Испании

В 1/32 финала Кубка Испаниилишь в дополнительное время смог обыграть команду четвертого дивизиона— 2:1. Это первая победа клуба под руководством нового главного тренера Марселино.

Первым забили любители в начале второго тайма, отличился 29-летний Асьер Эчабуру, который никогда выше Сегунды не поднимался.

«Вильярреал» сравнял счет только на 88-й минуте. Гол на счету Хосе Моралеса. Для определения победителя потребовалось дополнительное время.

Там и сказался класс команды Примеры. На 96-й минуте ветеран оформил дубль и вывел «Вильярреал» в следующий круг.

В 1/16 финала он теперь сыграет с победителем пары «Туделано» — «Лас-Пальмас».