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    Гендиректор «Кубани»: Григорян — обыкновенный лицемер без элементарных качеств мужчины

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    Генеральный директор «Кубани» Любомир Кантонистов высказался о бывшем главном тренере команды Александре Григоряне.

    Александр Григорян
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    Александр Григорян

    «Для меня это перевернутая страница. Что касается его слов в мой адрес, считаю, он обыкновенный лицемер без элементарных качеств настоящего мужчины. Жал руку и признавал в личной встрече свой абсолютный провал, а спустя три месяца выдал набор лживых историй, показав свое истинное лицо.

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    • Нужно признать, что я совершил ошибку, не уволив его после трех поражений на старте чемпионата. Занимайтесь стихами, прозой, аналитикой на телевидении, дешевым пиаром. Это у вас хорошо получается», — приводит слова Кантонистова «Спорт-Экспресс».

    Григорян возглавлял «Кубань» с мая по сентябрь 2023 года.

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