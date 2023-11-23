Гендиректор «Кубани»: Григорян — обыкновенный лицемер без элементарных качеств мужчины

Генеральный директор «Кубани»высказался о бывшем главном тренере команды

«Для меня это перевернутая страница. Что касается его слов в мой адрес, считаю, он обыкновенный лицемер без элементарных качеств настоящего мужчины. Жал руку и признавал в личной встрече свой абсолютный провал, а спустя три месяца выдал набор лживых историй, показав свое истинное лицо.

Нужно признать, что я совершил ошибку, не уволив его после трех поражений на старте чемпионата. Занимайтесь стихами, прозой, аналитикой на телевидении, дешевым пиаром. Это у вас хорошо получается», — приводит слова Кантонистова «Спорт-Экспресс».

Григорян возглавлял «Кубань» с мая по сентябрь 2023 года.