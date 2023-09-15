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    Уткин высказался о круговороте тренеров в РПЛ

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    Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о тренерских отставках в клубах российской Премьер-лиги.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Вадим Евсеев, только что уволенный из "Факела", устроился на работу в краснодарскую "Кубань", откуда уволили Александра Григоряна. А на место Евсеева в "Факел" устроился только что уволенный из "Ахмата" Сергей Ташуев.

    Разумеется, всем удачи, все достойные люди. Но вот скажите, пожалуйста, как в такой ситуации появляться новым именам? Кто на них вообще ориентирован? Кто на них смотрит?

    Вы знаете, что два года не набирали в высшей школе тренеров на обучение категории "Б"? Но людей просто не нанимали. А вы знаете, какая квота в России, чтобы нанять людей на обучение категории "Б"? 50 человек на всю Россию.

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    • Это значит, что мы недосчитались 100 человек, когда по всему миру появляются молодые тренеры. А у нас этого всего просто два года не было.

    Происходит то же самое, что было лет 15-20 или чуть меньше назад. Тогда по кругу ходили Гаджи Гаджиев, Александр Тарханов. Знающие люди, качественные специалисты. Но мы же с вами понимаем, это выбор руководителей, которых поставили управлять чужими деньгами. Это выбор из разряда: "Смотрите, я вот вам такого опытного и надежного специалиста привел. Не получилось? Ну, даже у него не получилось!" Это всё страховка. Сейчас начинается то же самое, тот же самый круговорот», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Новое видео на канале Василия Уткина
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