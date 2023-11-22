Сборные Занзибара и Танзании могут сыграть с Россией в 2024 году, но сейчас переговоры о матчах не ведутся

Глава Федерации футбола Занзибараотметил, что проведение товарищеского матча с Россией будет возможно только в 2024 году.

«Команды Занзибара и Танзании не против сыграть с вашей командой в России или принять сборную у себя в следующем году. Эти вещи обсуждались 16 ноября на спортивном форуме в Москве. Мы обсудили некоторые вопросы сотрудничества с менеджерами и организаторами соревнований из РФС.

На сегодняшний день между нашими федерациями не ведутся переговоры по организации товарищеского матча, но в будущем мы вернемся к ним. Есть ряд проблем: логистика и тот факт, что Занзибар не является членом ФИФА. Однако мы желаем, чтобы в будущем наши сборные и клубы играли между собой.

Российская Федерация — хороший партнер с отличной репутацией для Занзибара. Дружба между нашими странами длится очень долго, еще со времен СССР, и мы дорожим всеми отношениям с вашей страной, в том числе и спорте», — сказал Джабир Sport24.