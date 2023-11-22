ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу ЛукакуПровал Бразилии, рекорд Лукаку и еще пять вещей, которые вы могли пропустить во время международной паузы
  • 21:47
    • ЦСКА чуть не упустил победу в матче с «Северсталью»
    Все новости спорта

    Моуринью: Саудовская Аравия меня пока подождет

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Саудовская Про-Лига Рома Серия A Футбол Италии
    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сообщил о своем желании однажды тренировать команду из Саудовской Аравии.

    Жозе Моуринью
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жозе Моуринью

    «Я думаю, что однажды всё-таки стану наставником одной из команд чемпионата Саудовской Аравии. Думаю, что со временем я перееду в эту страну и буду тренировать там местные клубы. Но очевидно, что этот день наступит не завтра и не послезавтра», — цитирует Моуринью журналист Фабрицио Романо.

    С лета 2021 года Жозе Моуринью тренирует итальянскую «Рому», с которой выиграл Лигу конференций и дошел до финала Лиги Европы.

    Напомним, что не так давно прошла информация о том, что он является одним из главных кандидатов на замену Карло Анчелотти в «Реале».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» добьется победы в 11-м матче подряд?
  • «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • «Динамо» Москва сумеет добиться второй подряд домашней победы
  • «Динамо» Москва — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Пюник» уверенно раскатает ереванцев
  • «Пюник» — «Арарат». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Пюник — Арарат
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Эрбер — Андреев
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Инчхон Юнайтед — Ульсан
  • Футбол
  • Послезавтра в 12:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Фоньини — Ковалик
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Евсеев — Мартинес
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ринкон — Ландалус
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры