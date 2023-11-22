Моуринью: Саудовская Аравия меня пока подождет

Главный тренер «Ромы»сообщил о своем желании однажды тренировать команду из Саудовской Аравии.

«Я думаю, что однажды всё-таки стану наставником одной из команд чемпионата Саудовской Аравии. Думаю, что со временем я перееду в эту страну и буду тренировать там местные клубы. Но очевидно, что этот день наступит не завтра и не послезавтра», — цитирует Моуринью журналист Фабрицио Романо.

С лета 2021 года Жозе Моуринью тренирует итальянскую «Рому», с которой выиграл Лигу конференций и дошел до финала Лиги Европы.

Напомним, что не так давно прошла информация о том, что он является одним из главных кандидатов на замену Карло Анчелотти в «Реале».