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    Ферран Торрес: Сборная Испании хотела хорошо закончить отбор Евро-2024

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Испании Футбол Испании Сборная Грузии
    Форвард сборной Испании Ферран Торрес подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Грузии (3:1).

    Ферран Торрес
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    Ферран Торрес

    «Это была важная победа, потому что мы хотели хорошо завершить отбор. Но это сладкое ощущение с горечью из-за травмы Гави.

    Сейчас никто из нас не знает, насколько серьезна травма, но зная, какой он воин, я должен сказать, что выглядело это довольно плохо», — приводит слова Торреса пресс-служба УЕФА.

    Напомним, Гави получил серьезную травму в середине первого тайма и был вынужден покинуть поле. По данным испанских СМИ, футболист порвал крестообразную связку.

    Испания набрала 21 очко и вышла в основную стадию Евро-2024 с первого места в группе A.

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