Чалов стал победителем премии «Джентльмен года‑2023»

Нападающий ЦСКА и сборной Россиистал победителем премии

Чалов обогнал а голосовании болельщиков полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука и защитника «Факела» Игоря Калинина.

Форвард ЦСКА занял первое место и по итогам опроса среди экспертов, получив 14 голосов из возможных 16-ти.

В прошлом сезоне Чалов вместе с ЦСКА стал серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка страны.

Награда «Джентльмен года» вручается футболистам за поведение на поле, отношение к партнерам, болельщикам и журналистам. Кроме того, поводом для решения жюри может стать совершенный вне поля поступок или активная благотворительная деятельность.