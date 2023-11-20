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    Чалов стал победителем премии «Джентльмен года‑2023»

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    Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов стал победителем премии «Джентльмен года‑2023».

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    Чалов обогнал а голосовании болельщиков полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука и защитника «Факела» Игоря Калинина.

    Форвард ЦСКА занял первое место и по итогам опроса среди экспертов, получив 14 голосов из возможных 16-ти.

    В прошлом сезоне Чалов вместе с ЦСКА стал серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка страны.

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    • Награда «Джентльмен года» вручается футболистам за поведение на поле, отношение к партнерам, болельщикам и журналистам. Кроме того, поводом для решения жюри может стать совершенный вне поля поступок или активная благотворительная деятельность.

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