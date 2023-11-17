Лихтенштейн — Португалия: счет матча 0:2 (0:0), обзор голов

Завершился матч лидера группы Jпротив. Фаворит победил со счетом 2:0.

Первый тайм неожиданно не принес забитых мячей, хотя преимуществом португальцев было колоссальным.

Лишь на 46-й минуте Криштиану Роналду удалось открыть счет с передачи Диого Жоты.

Удвоил преимущество Португалии защитник «Барселоны» Жоао Канселу, ассистировал ему Антонио Силва.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J Лихтенштейн — Португалия 0:2 Голы: 0:1 Криштиану Роналду (47'), 0:2 Жоау Канселу (57') Лихтенштейн: Беньямин Бюхель, Андреас Малин, Ларс Трабер, Макс Гопель, Сандро Визер, Симон Люхингер (Ливио Мейер, 46'), Марсель Бюхель, Арон Зеле (Йенс Хофер, 77'), Никлас Бек (Liam Kranz, 63'), Деннис Саланович (Марко Марксер, 90'), Жюльен Хаслер (Филипп Оспельт, 63') Португалия: Жозе Са, Жоау Канселу (Жоау Мариу, 87'), Тоте Антонио Гомеш, Антониу Силва, Гонсалу Рамуш, Диогу Жота, Бруну Фернандеш (Витор Феррейра, 67'), Бернарду Силва (Рикарду Орта, 61'), Рубен Невеш, Жоау Фелиш (Жоау Невеш, 87'), Криштиану Роналду (Брума, 67') Предупреждение: Симон Люхингер (24')

После девяти туров Португалия имеет 100% результат и с громадным отрывом выиграла свою группу. Лихтенштейн по-прежнему не имеет ни одного очка.