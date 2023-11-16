Гальярдо возглавит «Аль-Иттихад»

Саудовскийопределился с кандидатурой нового главного тренера.

В ближайшие дни команду возглавит Марсело Гальярдо, сообщает TyC Sports.

Источник отмечает, что контракт с 47-летним специалистом будет рассчитан на полтора года с возможностью продления на такой же срок.

Испанское издание AS утверждает, что Гальярдо будет зарабатывать 20-25 миллионов евро в год.

Аргентинец заменит на этом посту португальца Нуну Эшпириту Санту.

Гальярдо известен по работе в «Ривер Плейте», который под его руководством дважды выигрывал Кубок Либертадорес.