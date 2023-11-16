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    Гальярдо возглавит «Аль-Иттихад»

    Футбол Аль-Иттихад Джидда Саудовская Про-Лига Латинская Америка
    Саудовский «Аль-Иттихад» определился с кандидатурой нового главного тренера.

    Марсело Гальярдо
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    Марсело Гальярдо

    В ближайшие дни команду возглавит Марсело Гальярдо, сообщает TyC Sports.

    Источник отмечает, что контракт с 47-летним специалистом будет рассчитан на полтора года с возможностью продления на такой же срок.

    Испанское издание AS утверждает, что Гальярдо будет зарабатывать 20-25 миллионов евро в год.

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    Гальярдо известен по работе в «Ривер Плейте», который под его руководством дважды выигрывал Кубок Либертадорес.

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