Президент «Урала»: Команда хорошо стартовала, но потом пошли какие-то непонятки

Президентнедоволен результатами команды в 1-м круге российской Премьер-лиги.

«Итогами первая круга мы очень недовольны. "Урал" хорошо стартовал, но потом пошли какие-то непонятки — игра, что-то не получалось, какие-то матчи мы сами отдавали.

Что касается выводов, то это вопрос к главному тренеру — не я каждый день с командой, у меня немножко другая работа. Есть тренерский штаб, который сейчас в эту паузу поехал с игроками на сборы.

Посмотрим, как они запланировали тренировки и что футболисты будут исправлять. Надо позвонить Виктору Михайловичу (Гончаренко) и спросить: "Как вы видите будущее? Что можете сделать?" — приводит слова Иванова Sport24.

После 15-и туров "Урал" занимает 12-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Гончаренко сыграют 26-го ноября с "Краснодаром".