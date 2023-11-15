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    Боатенг: Балотелли был просто феноменом и мог выиграть три «Золотых мяча»

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    Экс-хавбек «Милана» и «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг высказался в адрес Марио Балотелли.

    Марио Балотелли
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    Марио Балотелли

    «Обожаю Балотелли и считаю, что он мог бы выиграть три "Золотых мяча". Просто ему был необходим человек вроде меня, способный направить на нужный путь.

    Кому отдам предпочтение, если выбирать между Балотелли и Леау? Рафа очень силён, но Марио был на другом уровне. Он был феноменом и показал всему миру, на что способен. Я играл с ним и видел на тренировках, что он может делать, когда настроен серьёзно.

    Не каждый футболист может играть на топ-уровне на протяжении многих лет. Балотелли для меня был топ-игроком, одним из пяти лучших нападающих мира. Единственным, кто по навыкам приблизился к Ибрагимовичу, был Марио», — приводит слова Боатенга Calciomercato.

    На данный момент Балотелли выступает за турецкий «Адана Демирспор».

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